Миграционные протесты вспыхнули по всей Великобритании

Жители Великобритании выступили с акциями протестов в 14 локациях: одни поддерживают, а другие не согласны с миграционной политикой государства, передает GB News. Мощные волнения зафиксированы в Лондоне, Эссексе, Бирмингеме, Лидсе и Норвиче.

Отмечается, что наиболее сильные протесты разгорелись в районах с высокой концентрацией мигрантов. Участник акций в поддержку иностранцев в Солихалле отметил в беседе с журналистами, что для разрешения кризиса сторонам необходимо прийти к цивилизованному диалогу.

Ранее литовцы сообщили о намерении провести акцию протеста против аккредитации офиса экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Несогласные планировали собраться у здания МИД страны. Организаторы акции были намерены добиться отмены дипломатического статуса Тихановской и ее офиса.

Также в японской Хиросиме несколько сотен человек приняли участие в антивоенном митинге, приуроченном к 80-летию атомной бомбардировки города ВВС США. Демонстранты выступили за ядерное разоружение и мирное разрешение международных конфликтов.