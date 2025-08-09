Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 19:39

Миграционные протесты вспыхнули по всей Великобритании

Великобританию охватили акции протестов сторонников и противников мигрантов

Фото: Ioannis Alexopoulos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Великобритании выступили с акциями протестов в 14 локациях: одни поддерживают, а другие не согласны с миграционной политикой государства, передает GB News. Мощные волнения зафиксированы в Лондоне, Эссексе, Бирмингеме, Лидсе и Норвиче.

Отмечается, что наиболее сильные протесты разгорелись в районах с высокой концентрацией мигрантов. Участник акций в поддержку иностранцев в Солихалле отметил в беседе с журналистами, что для разрешения кризиса сторонам необходимо прийти к цивилизованному диалогу.

Ранее литовцы сообщили о намерении провести акцию протеста против аккредитации офиса экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Несогласные планировали собраться у здания МИД страны. Организаторы акции были намерены добиться отмены дипломатического статуса Тихановской и ее офиса.

Также в японской Хиросиме несколько сотен человек приняли участие в антивоенном митинге, приуроченном к 80-летию атомной бомбардировки города ВВС США. Демонстранты выступили за ядерное разоружение и мирное разрешение международных конфликтов.

Великобритания
протесты
мигранты
Лондон
