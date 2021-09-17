МИД России назвал «освободительным походом» вторжение РККА в Польшу

Министерство иностранных дел России опубликовало в своём Twitter сообщение и видеоролик, в которых вторжение советских войск на территорию Польши в 1939 году и последующий раздел её территории с Третьим рейхом названы «освободительный походом». МИД утверждает, что советские власти отправили РККА в Польшу с целью защитить население оккупированных территорий от войск нацистской Германии.

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В видеоролике отмечается, что в ходе операции РККА были освобождены Западная Украина и Западная Белоруссия, «оккупированные Польшей с 1920–1921-х». Кроме того, там утверждается, что попытки западных учёных и СМИ представить эти события как акт советской агрессии «разбиваются о реальные факты».

Утверждается, что нацистская Германия не раз призывала советские власти к вступлению в войну, однако высшее руководство СССР отказывалось от начала боевых действий «до последнего». СССР, в свою очередь, «предлагал Польше заключить соглашение о взаимной помощи в отражении германской агрессии». Кроме того, МИД в ролике приводит цитату президента России Владимира Путина из статьи «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» от 19 июня 2020 года.

Трагедия Польши целиком на совести тогдашнего польского руководства, которое <...> подставило свой народ под каток гитлеровской машины уничтожения, – говорится в статье президента.

По данным МИД, которые приведены в видео, руководство СССР направило РККА в Польшу для защиты народов Западной Белоруссии и Западной Украины от немецкой армии. МИД также отметил, что Польша «демонстрировала поддержку агрессивной политики нацистов, отвечающей её экспансионистским планам».

В министерстве считают, что Москва не могла позволить Гитлеру захватить всю Польшу, так как «это бы ухудшило позиции СССР на западном направлении».

Вторжение РККА в Польшу (Польская Республика) состоялось в рамках секретного протокола к пакту Молотова-Риббентропа, заключённого в 1939 году между СССР и Третьим рейхом. Согласно документу, в зону интересов Советского Союза передавались территории Прибалтики, Польши и Бессарабии (Бессарабии, Северной Буковины и области Герца).

Ранее историк спецслужб Владимир Макаров рассказал, что Польша в сентябре 1939 года была обречена на разгром, так как «проспала» сосредоточение сил вермахта у своих границ, а Лондон не собирался оказывать реальную военную поддержку плохо подготовленной польской армии.