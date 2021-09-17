«Проспали»: историк рассказал о разгроме Польши в 1939 году

Историк спецслужб Владимир Макаров дал РИА Новости интервью, приуроченное к 82-й годовщине так называемого Освободительного похода Красной Армии — комплекса политических и военных мероприятий СССР по установлению контроля над территориями Западной Украины и Западной Белоруссии осенью 1939 года. По его словам, Польша в сентябре 1939 года была обречена на разгром, так как «проспала» сосредоточение сил вермахта у своих границ, а Лондон не собирался оказывать реальную военную поддержку плохо подготовленной польской армии.

Эксперт рассказал , что после захвата Чехословакии в марте 1939 года в польской оппозиционной прессе стали появляться статьи, призывавшие власти поспешить с укреплением польского государства, однако этого не произошло. 25 августа того же года был подписан пакт между Польшей и Великобританией об общей защите и оказании военной помощи в случае, если кто-то из сторон будет атакован третьей стороной. Несмотря на это, германские войска вошли в Варшаву уже 8 сентября, в то время как польская армия буквально развалилась, даже не вступая в бой с немцами.

Массы солдат блуждали без командиров, не зная, что делать, — никто не командовал, не отдавал приказов, не знал обстановки, — рассказал историк.

Впоследствии маршал польской армии Эдвард Рыдз-Смиглы признал, что уже после двух дней войны руководство польской армии в результате активных действий германской авиации потеряло связи с отдельными соединениями войск, а вскоре и почти все связи с армией в целом. Польские власти рискнули ответить Германии вооружёнными выступлениями, полагаясь на помощь Англии, однако её не последовало. Впоследствии выяснилось, что Британия официально отказалась от поддержки Польши под предлогом того, что польское военное руководство плохо обучено, а для оснащения польской армии требуется два-три года. Кроме того, польская военная разведка упустила из виду сосредоточение германских войск на границе, а военные ведомства не завершили её укрепление в должные сроки.

17 сентября польскому послу в Москве была вручена нота, в которой заявлялось, что советские войска намерены перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. В тот же день советские войска вступили на эти территории. По мнению историка, это не противоречило нормам того времени, в том числе потому, что в международном праве тогда существовало понятие «права на самопомощь», широко применявшееся в период Второй мировой войны. В соответствии с ним государство, считавшее, что действие другого субъекта международного права представляют угрозу для его жизненно необходимых интересов, могло прибегнуть к силовым действиям.

В результате похода Красной Армии была предотвращена германская оккупация Западной Украины, Западной Белоруссии и части Прибалтики. Было восстановлено единство украинского и белорусского народов, а в состав Литвы возвращались отторгнутые от неё Вильнюс и Виленская область. Западная граница СССР в итоге отодвинулась на 250–300 километров, укрепив безопасность страны. В итоге германские войска были вынуждены наступать со значительно более удалённых рубежей, дав СССР возможность эвакуировать на восток промышленные предприятия и дополнительно мобилизовать дивизии, сдержавшие натиск Германии в начале войны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Варшава не хранит память о жертвах Второй мировой войны и освободителях. Об этом говорят действия властей Польши, утвердивших закон о реституции имущества евреев, отобранного в войну, и препятствующих работе российских музеев. Дипломат напомнила, что с 2014 года российские музеи стремятся присоединиться к работе над экспозицией в лагере Собибор, однако чиновники чинят этому препятствия даже при имеющемся приглашении Министерства культуры Польши.