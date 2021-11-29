МИД ФРГ: Берлин выступил против санкций США по «Северному потоку — 2»

Представители министерств ФРГ провели конструктивные переговоры с американской администрацией по проекту «Северный поток — 2», заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер. По его словам, Берлин по-прежнему отвергает применение санкций среди союзников в отношении газопровода, передаёт ТАСС.

Наша позиция по отношению к санкциям известна: мы в принципе отвергаем санкции среди союзников, — отметил Бургер.

Он рассказал, что недавно руководители соответствующих отделов МИД и Министерства экономики и энергетики Германии были в Вашингтоне, где провели конструктивные переговоры с высокопоставленными представителями правительства США и Конгресса по реализации совместного заявления по «Северному потоку — 2».

Ранее сообщалось что немецкое посольство в Вашингтоне направило в американский конгресс засекреченный документ, в котором призывало не вводить санкции против газопровода. В документе утверждалось, что Берлин «полон решимости успешно реализовать» достигнутые ранее двусторонние договорённости от 21 июля с целью «укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях». В ФРГ также считают, что рестрикции могут ослабить доверие к Соединённым Штатам.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс сертификации возобновится, когда оператор передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой дочерней компании.

Строительство «Северного потока — 2» от побережья России через Балтийское море до Германии завершено. Мощность его составляет 55 миллиардов кубометров топлива в год. Главным противником проекта являются США, цель которых — продвинуть в ЕС свой сжиженный природный газ. Также против выступает Украина, которая боится потерять транзит газа.