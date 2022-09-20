МИД Франции: безопасность посольства Азербайджана восстановлена МИД Франции: Париж принял меры для восстановления безопасности посольства Азербайджана после нападения

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Посольство Азербайджана во Франции

В МИД Франции выразили сожаление в связи с нападением группы лиц на посольство Азербайджана в Париже, совершенным 18 сентября, написал французский посол в Баку Закари Гросс. Дипломат сообщил в своем Twitter-аккаунте, что приняты меры для восстановления безопасности вокруг здания дипмиссии. По словам Гросса, власти Франции сохраняют бдительность, чтобы подобные инциденты не повторялись.

В МИД Франции заявили, что сожалеют о неприемлемых инцидентах, направленных против посольства Азербайджана в Париже. Французские власти приняли меры для восстановления безопасности посольства АР и обеспечения его нормального функционирования. Они сохраняют бдительность, чтобы подобные инциденты больше не повторялись, — написал Гросс.

Ранее Гросса вызвали в МИД Азербайджана, где ему вручили дипломатическую ноту из-за нападения группы радикально настроенных армян на здание азербайджанского посольства в Париже.

18 сентября группа людей с армянскими флагами сняла ограждение перед дипмиссией, разбила окна, а также бросала различные предметы в здание.