МИД Эстонии: цена решения кризиса с беженцами — признание Лукашенко лидером

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко пообещал руководителям ЕС решить ситуацию с миграционным кризисом на границе с Польшей и странами Прибалтики, заявила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс. Однако сделать это он согласен только в обмен на признание его легитимности на посту главы государства и отмену санкций, добавила она, передаёт портал ERR.

Он хочет, чтобы санкции были отменены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать [руководить страной], — заявила дипломат.

Несколькими часами ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сказал, что оно не признаёт легитимность Лукашенко как лидера нации, как и все другие страны Евросоюза. Однако, по словам политика, в кабинете министров задумываются о необходимости проведения переговоров с ним с целью оказания гуманитарной помощи мигрантам.

15 ноября состоялся телефонный разговор президента Белоруссии с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого Лукашенко рассказал о своих вариантах действий по урегулированию ситуации на белорусско-польской границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался в мае текущего года. 8 ноября несколько тысяч беженцев на границе с Польшей начали штурмовать кордон. Но попытка прорваться на территорию Евросоюза была остановлена польскими силовиками.