МГБ ДНР раскрыло готовившую теракты агентурную сеть Украины

Министерство государственной безопасности (МГБ) Донецкой Народной Республики раскрыло агентурную сеть Службы внешней разведки Украины, сообщили в Telegram-канале штаба ДНР. Ее сотрудники готовили теракты в период проведения референдума о присоединении региона к РФ.

В апреле 2022 года был задержан житель Володарского Овсянников Валерий Юрьевич 1955 г.р., экс-сотрудник СБУ, который оказался внештатным агентом службы внешней разведки Украины. Он дал признательные показания и указал месторасположение штаба СВР в Мариуполе, — говорится в сообщении.

Сотрудники МГБ провели обыски в организации «Диалог», используемой украинской спецслужбой для прикрытия. Кроме того, следственные мероприятия также были проведены в месте проживания агента службы внешней разведки Украины — там обнаружили секретные документы. Анализ материалов и показаний Овсянникова позволил вскрыть преступные планы террористов, отметили в МГБ.

Ранее в Запорожской области из-за обстрела ВСУ эвакуировали избирательный участок. О пострадавших среди членов избирательной комиссии не сообщалось. Участок был перенесен в резервное помещение.

24 сентября на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей прошел второй день референдумов о вхождении в состав России. Они продлятся по 27 сентября. Процедура присоединения регионов к РФ может состояться уже 30 сентября.