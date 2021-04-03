Между Петербургом и Ригой возобновилось прямое авиасообщение

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Прямое авиасообщение возобновилось между Санкт-Петербургом и Ригой. Авиакомпания AirBaltic в апреле будет выполнять четыре рейса в неделю, затем расписание может быть скорректировано.

4 апреля аэропорт Пулково обслужил первый возобновлённый рейс авиакомпании AirBaltic по маршруту Рига — Санкт-Петербург — Рига. В аэропорту Риги для пассажиров предусмотрены удобные стыковки в Вильнюс, Гамбург, Лиссабон, Минск, Рейкьявик, Таллин, Тбилиси и Цюрих, — говорится в сообщении аэропорта.

До 6 апреля в Латвию разрешено въезжать только по важным причинам. Пассажирам перед планированием полёта предложили внимательно изучить правила пересечения границ в условиях пандемии.

Как писал NEWS.ru, польская авиакомпания LOT возобновляет полёты между Санкт-Петербургом и Варшавой, прерванные из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. Россия с апреля возобновила также авиасообщение с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой.

Также с 1 апреля после согласования с немецкими авиационными властями на взаимной основе открылось регулярное авиасообщение по пяти маршрутам: по пять раз в неделю Франкфурт-на-Майне — Москва — Франкфурт-на-Майне и Москва — Берлин — Москва, а также по три раза в неделю — Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне и Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва.