Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Украинский сценарий не должен повториться в Белоруссии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Необходимо избежать повторения того, что произошло на Украине, — подчеркнул французский политик в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
По его словам, ЕС заинтересован в «демократическом переходном» периоде в Белоруссии.
В свою очередь Меркель отметила, что белорусский лидер Александр Лукашенко «пока ни с кем не говорил». Но при этом главы европейских государств готовы вести с ним диалог,
В Белоруссии с 9 августа проходят митинги. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%.
Силовики разгоняют недовольных с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты. В стычках пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.
Ранее депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии. Внеочередной саммит Евросоюза по ситуации в республике проходит сегодня по видеосвязи. На повестке дня — усиление санкций против Минска, писал NEWS.ru.
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