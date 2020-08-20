Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/683ef396-e313-11ea-aafc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard/Global Look Press

Украинский сценарий не должен повториться в Белоруссии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Необходимо избежать повторения того, что произошло на Украине, — подчеркнул французский политик в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По его словам, ЕС заинтересован в «демократическом переходном» периоде в Белоруссии.

В свою очередь Меркель отметила, что белорусский лидер Александр Лукашенко «пока ни с кем не говорил». Но при этом главы европейских государств готовы вести с ним диалог, передаёт ТАСС.

В Белоруссии с 9 августа проходят митинги. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%.

Силовики разгоняют недовольных с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты. В стычках пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.

Ранее депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии. Внеочередной саммит Евросоюза по ситуации в республике проходит сегодня по видеосвязи. На повестке дня — усиление санкций против Минска, писал NEWS.ru.