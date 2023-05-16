Макрон предложил украинцам вылечить психику Макрон призвал открыть на Украине центры для лечения психических расстройств

Фото: Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

На Украине следует открыть центры для лечения психических расстройств, в том числе для людей, страдающих от последствий военного конфликта. С таким предложением обратился к Совету Европы президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова прозвучали на открытии саммита лидеров 47 государств в Рейкьявике, их приводит ТАСС.

Я предлагаю запустить крупный проект, чтобы [Банк развития Совета Европы] мог как можно скорее вмешаться и поддержать создание 100 центров психического здоровья на Украине, — сказал Макрон.

Двухдневный саммит Совета Европы проводится в четвертый раз. Исландия как страна — председатель СЕ приняла решение о созыве «редкой встречи» на уровне президентов и премьер-министров «ввиду экстраординарной ситуации в сфере безопасности на континенте», отмечают СМИ.

Ранее Макрон заявил, что Париж не поставляет Киеву вооружений, способных атаковать Россию. Стратегия республики состоит в том, чтобы помочь Украине защищаться, отметил он. Макрон добавил, что Париж продолжает помогать Киеву выстоять и организовать контрнаступление, что позволит вернуть все стороны за стол переговоров на условиях, выбранных Украиной.

Также он заявил, что РФ потерпела геополитическое поражение. По его словам, страна начала процесс «впадения в вассальную зависимость» от Китая и «заставила сомневаться» в ней своих исторических союзников.