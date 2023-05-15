Макрон заявил о проигрыше России в конфликте на Украине Президент Франции Макрон заявил о геополитическом проигрыше России в конфликте на Украине

Фото: Sepp Spiegl/Ropi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для газеты L’Opinion выразил уверенность в том, что Россия уже понесла «геополитическое поражение» в связи с ситуацией в Украине. Макрон считает, что проигрыш России обусловлен ее зависимостью от Китая и присоединением Швеции и Финляндии к НАТО, что, по его мнению, сводит Россию к роли вассала Китая.

Во время интервью французский лидер призвал Европу поддержать Украину в подготовке к неизбежным переговорам. Он подчеркнул, что «архитектура европейской безопасности должна будет полностью охватывать Украину».

Тем не менее Макрон также подчеркнул важность избегания столкновения с Россией, заявив, что «Россия не должна добиться победы военным путем».

Ранее вице-президент французской правой партии «Отвоевание» (Reconquete) Марион Марешаль заявила, что выступает против поставок вооружений Украине, так как это приводит к эскалации конфликта и делает Париж его соучастником. По ее словам, чтобы стать посредником между сторонами конфликта, нельзя допускать отправку оружия одной из сторон. Она добавила, что Франция не напрямую воюет против России.