России грозят «реестром» из-за Украины: чего ждать от саммита Совета Европы Главы Сербии и Азербайджана не полетели в Рейкьявик. Что задумали участники встречи

Фото: Filippo Attili/Us Palazzo Chigi/Global Look Press

В столицу Исландии 16 мая съехались лидеры стран — членов Совета Европы (СЕ), которые проведут двухдневный саммит — четвертый за всю историю этой организации. В центре повестки — обсуждение конфликта на Украине. Как выяснило накануне агентство AFP, участники намерены согласовать некий «реестр» — механизм «привлечения к ответственности России». Между тем далеко не все государства будут представлены на уровне первых лиц. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев не полетит в Рейкьявик, но отправляет туда главу МИД республики Джейхуна Байрамова. В то же время от Армении, например, летит премьер-министр Никол Пашинян. Бойкотирует саммит глава Сербии Александр Вучич, назвавший предстоящее мероприятие «фарсом». Подробности — в обзоре NEWS.ru.

Почему саммит Совета Европы — «экстраординарное» мероприятие

Европейские СМИ называют саммит 16–17 мая «экстраординарным». Обычно каждый год заседает Комитет министров Совета Европы, а также Парламентская ассамблея СЕ (ПАСЕ). Решение о созыве «редкой встречи» на уровне президентов и премьер-министров приняла страна — председатель СЕ Исландия «ввиду экстраординарной ситуации в сфере безопасности на континенте».

До сих пор саммиты Совета Европы — международной организации, учрежденной в 1949 году — проводились трижды, причем уже после окончания холодной войны. Это было в 1993, 1997 и 2005 годах. Последний раз это было в Варшаве, куда прилетал и глава МИД России Сергей Лавров. Тогда участники обсуждали «строительство единой Европы без разделительных линий».

Нынешняя встреча проходит без участия РФ, которая в 2022 году объявила о выходе из Совета Европы. По словам Сергея Лаврова, государства НАТО и Евросоюза, «злоупотребляя своим большинством» в организации, последовательно «превратили ее в инструмент антироссийской политики».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Глава МИД России Сергей Лавров еще в 2022 году объявил, что участие России в Совете Европы себя исчерпало

Что обсудят на саммите Совета Европы

Саммит будет проходить два дня. На вечер 16 мая было анонсировано открытие с выступлением премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьера Британии Риши Сунака и с вероятным участием президента Украины Владимира Зеленского. О его приезде сообщил портал «Европейская правда», хотя накануне СМИ сомневались, долетит ли до Рейкьявика Зеленский.

Последние несколько дней у него был дипломатический марафон по европейским столицам — Берлину, Риму, Парижу и Лондону, где украинский глава пытался договориться о поставках Киеву истребителей.

Этот вопрос, однако, не будет главным на саммите Совета Европы. Как узнало агентство AFP, на повестке совсем другие планы. Они будут обсуждаться на главном заседании 17 мая. В Рейкьявике, где почти 40 лет назад Михаил Горбачев и Рональд Рейган провели историческую встречу, ставшую первым шагом к завершению холодной войны между СССР и Западом, теперь собираются обсудить «меры воздействия на Москву» на фоне украинского конфликта.

Фото: EPA/TASS Канцлер Германии Олаф Шольц будет одним из самых активных участников саммита в Рейкьявике. Накануне он принимал в Берлине президента Украины Владимира Зеленского

Какой «реестр» в отношении РФ собирается создать Запад

По данным AFP, участники «сосредоточатся на юридических инструментах воздействия на Кремль». «К концу саммита лидеры хотят иметь контуры системы, которая создаст реестр всего ущерба, нанесенного российскими войсками, с целью последующей компенсации», — описали источники агентства проект в самых общих чертах.

Никакой конкретики пока нет, однако представители США (которые не входят в СЕ, но имеют статус наблюдателя при Комитете министров Совета Европы) заранее объявили, что присоединятся к соглашению об учреждении реестра. Об этом сообщила глава американской делегации, постпред Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она также дала понять, что Госдеп намерен выбить у конгресса финансовую поддержку проекта.

По словам премьера Британии Риши Сунака, этот реестр будет «лишь одной из ряда международных инициатив» в отношении Москвы. Однако подробности пока не раскрываются. Разве что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена дальше «продвигать идею трибунала».

15 мая из сообщения постпредства США при ООН стало известно, что страна присоединится к «реестру о нанесенном Украине ущербе, который является ключевым документом IV саммита глав государств и правительств Совета Европы».

При этом антироссийское событие привлекло даже традиционных союзников Москвы. Вместе с другими для участия в Совете Европы в Исландию отправился армянский премьер Никол Пашинян. Поездку подтвердили в пресс-службе главы армянского правительства. Впрочем, Ереван, который в последнее время отличается своими прозападными заявлениями, участвует в мероприятии, где осуждают действия России, не в первый раз. К примеру, в конце марта Пашинян принял участие в «Саммите за демократию» в Вашингтоне и чуть было не подписал общее заявление, в котором осуждаются действия России на Украине. Как позже пояснили в Ереване, армянская сторона пошла против принятия документа вовсе не из-за ситуации на Украине, а потому что там не было пункта, который «осуждает действия Азербайджана».

Позицию лидеров стран, собравшихся в Исландии для осуждения действий России, дружественной по отношению к РФ не назовешь. Хотя совсем недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва позитивно настроена к Еревану, и назвал перспективы сотрудничества блестящими. Кроме того, на 19 мая запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении в российской столице. Но фон, на котором пройдут переговоры в Москве, теперь, очевидно, будет уже другим.

Кто из лидеров не прилетел на саммит Совета Европы

При этом внутри самого Совета Европы также есть противоречия.

«Только на прошлой неделе военнослужащие двух членов СЕ — Армении и Азербайджана — вступили в перестрелку на границе, в результате чего один солдат погиб (со стороны Вооруженных сил Азербайджана. — NEWS.ru), с обеих сторон были раненые. Последний виток эскалации чуть не сорвал попытки переговоров по мирному урегулированию между двумя республиками», — напоминает агентство AFP.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян, которые совсем недавно, 14 мая, встречались на переговорах в Брюсселе, в Рейкьявике не пересекутся. Азербайджанский глава на саммит Совета Европы не полетел: от Баку там будет глава МИД республики Джейхун Байрамов. В то же время Пашинян в понедельник, 15 мая, отправился в Исландию с рабочим визитом, в рамках которого примет участие и в саммите СЕ, на котором будут обсуждаться инициативы в отношении РФ. Поездку подтвердили в пресс-службе главы армянского правительства.

«Тот факт, что в Совете Европы от азербайджанской стороны примет участие не лидер страны, а глава МИД, показывает уровень взаимоотношений Азербайджана с европейскими институтами. Несколько лет назад Ильхам Алиев говорил о том, что не стоит характеризовать отношения Азербайджана с европейскими институтами как „интеграцию“. Баку выстраивает с ними взаимовыгодное равноправное сотрудничество. Не случайно Азербайджан сотрудничает как с европейскими институтами (Совет Европы — один в их числе), так и с отдельными странами на двусторонней основе», — отметил в беседе с NEWS.ru азербайджанский политолог Фархад Мамедов.

По словам эксперта, отношения с европейцами на двусторонней основе развиваются прагматичнее, чем с институтами, которые «проводят идеологизированную и ангажированную политику». «У Азербайджана сейчас лучше выстраиваются отношения с Брюсселем, чем со Страсбургом (штаб-квартирой Совета Европы. — NEWS.ru). Это есть показатель того, как Азербайджан относится к СЕ. В свое время у Баку были большие ожидания от этой организации, особенно по вопросам армяно-азербайджанского конфликта, которые в большей степени не оправдались. Сегодня эти институты переживают кризис, так как не достигли тех целей, которые закладывали во время их создания», — заключил эксперт NEWS.ru.

Фото: president.az 14 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа) провели переговоры в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля (в центре)

Почему Александр Вучич бойкотирует саммит Совета Европы

Среди европейских лидеров, которые проигнорировали встречу в Рейкьявике, оказался президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что Белград направит на саммит «делегацию самого низкого уровня».

«Если территориальная целостность Украины занимает центральное место на саммите, это должно в равной степени относиться и к Сербии, чей бывший край Косово провозгласил независимость», — цитирует AFP сербского главу.

«Я не пойду. Это фарс», — заключил господин Вучич.

Как Россия выходила из Совета Европы

До выхода из Совета Европы российская делегация регулярно принимала участие в его заседаниях на уровне главы МИД. В последние годы они все больше приобретали характер острых пикировок между Сергеем Лавровым и «западными партнерами», которых министр обвинял в политизированности и двойных стандартах.

Напомним, окончательный разрыв между Россией и Советом Европы произошел весной 2022 года на фоне начала российской специальной военной операции на Украине. СЕ осудил действия РФ, а Москва заявила, что не готова вести диалог в таком ключе. Уже 15 марта российский МИД официально уведомил генсека Совета Европы о выходе из организации, в которой страна состояла 26 лет. Тогда же Россия заявила о предстоящей денонсации ключевого документа — Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Параллельно в тот же день Парламентская ассамблея (ПАСЕ) поддержала исключение России из Совета Европы. Окончательно РФ прекратила членство в СЕ с 16 марта — за это решение проголосовал Комитет министров Совета Европы.

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