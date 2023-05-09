Вучич заявил о требовании Запада ввести санкции против России Вучич заявил, что каждый политик Запада при встрече требует ввести санкции против России

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

Президент Сербии Александр Вучич в эфире Happy TV заявил, что представители Запада на каждой встрече с руководством Сербии независимо от обсуждаемой темы требуют ввести санкции в отношении России. По словам сербского лидера, это стало обычным делом.

Ранее я уже говорил об этом, о давлении, ультиматумах. Уже привык к этому, при каждой встрече с ними, как «добрый день» — о санкциях против России... Вероятно, это у них называется политическая повестка, — сказал президент Сербии .

Вучич добавил, что, хотя и не давал обещания не поддерживать санкции Запада в отношении России, до сих пор официальному Белграду удается соблюдать решения своего Совета национальной безопасности от марта 2022 года и не вводить ограничительные меры, несмотря на все заявления и ожидания политических оппонентов текущих властей.

Ранее Глава Минобороны страны Милош Вучевич назвал информацию о поставках вооружения ВСУ ложью. Он предположил, что кто-то хочет втянуть Белград в военный конфликт. Он допустил, что оружие из Сербии могло попасть на Украину через третьи страны, которые не соблюдают международные нормы и соответствующие условия договоров.

Ранее стало известно, что Сербия совместно со странами — членами Североатлантического альянса проведет совместные военные учения Platinum Wolf 23. Об этом сообщили в военном ведомстве республики. Маневры пройдут с 16 по 30 июня. В ведомстве подчеркнули, что ранее Сербия взяла на себя обязательства по участию в многонациональных операциях.