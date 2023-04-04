Сербия объявила о сотрудничестве с НАТО в боевых действиях Сербия и НАТО проведут совместные учения с 16 по 30 июня

Фото: Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сербия совместно со странами-членами Североатлантического альянса проведет совместные военные учения Platinum Wolf 23, сообщили RT Balkan в военном ведомстве республики. Маневры пройдут с 16 по 30 июня. В ведомстве подчеркнули, что ранее Сербия взяла на себя обязательства по участию в многонациональных операциях.

Заключением правительства Республики Сербия от 16 марта 2023 года было одобрено проведение международных тактических учений Platinum Wolf 23, что освободило эти учения от моратория на планирование, подготовку и проведение учений с иностранных партнеров в стране и за рубежом. Причиной принятия такого решения является выполнение обязательств, взятых на себя Республикой Сербия в связи с участием Вооруженных сил Сербии в многонациональных операциях, — заявили в Минобороны Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не может поклясться, что в будущем не введет санкции в отношении России. Политик отметил, что Сербия сразу определилась со своей позицией по конфликту на Украине.