В Сербии назвали ложью информацию о поставках оружия Украине Министр обороны Сербии назвал ложью информацию о поставках оружия Белградом Киеву

Фото: МО Украины

Информация о поставках Белградом оружия киевским властям является ложью, заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич. По его словам, кто-то явно преследует цель втянуть Сербию в военный конфликт, но сербские власти продолжат придерживаться своей политики, передает издание Novosti.rs.

Мы опровергали эту ложь более десятка раз, и вот, мы делаем это снова. Сербия не продавала и не будет продавать оружие украинской или российской стороне, а также странам, окружающим этот конфликт. Чья-то цель явно втянуть Сербию в этот конфликт, но мы последовательно придерживаемся установленной политики, — заявил министр.

Он не исключил, что оружие, попавшее на Украину, было доставлено туда через третьи страны, которые не соблюдают международные нормы и соответствующие условия договоров.

Ранее Reuters со ссылкой на утечку данных из Пентагона сообщил, что Белград согласился отправить оружие Украине или уже начал поставки.

До этого президент балканской страны Александр Вучич предупредил, что не может дать гарантий насчет нейтралитета относительно Запада и России. Тем временем депутат Госдумы Дмитрий Новиков уверен, что Россия и Сербия сохранят хорошие и дружеские отношения вне зависимости от того, кто будет находиться у власти в Белграде.