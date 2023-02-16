Решение Госдумы отодвинуло Россию еще дальше от Европы Госдума прекратила действие в России Устава Совета Европы и 20 международных договоров

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Госдума на заседании 16 февраля единогласно приняла закон о прекращении действия в отношении России Устава Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров с организацией, передает ТАСС. В рамках этого решения будет денонсирован 21 документ, включающий европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейскую хартию местного самоуправления, Европейскую социальную хартию и другие. Соответствующий законопроект о денонсации был принят в третьем чтении.

В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, — говорится в документе.

В документе указано, что на территории России перестанут действовать также Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года, Устав Совета Европы 1949 года, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы 1949 года, Европейская социальная хартия от 3 мая 1996 года и другие протоколы.

В марте 2022 года Россия официально уведомила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, только в соответствии с Конституцией РФ. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала комитет министров СЕ потребовать выхода России из организации. За это проголосовало подавляющее большинство депутатов. Россия покинула организацию 16 марта 2022 года.