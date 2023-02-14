Путин обвинил ЕСПЧ в политизированности и предвзятости

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Президент России Владимир Путин заявил, что решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) носили политизированный и предвзятый характер, поэтому РФ перестала их исполнять, передает ТАСС. На совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции глава государства признался, что думал о последствиях выхода России из ЕСПЧ.

Отдельные вердикты этого суда стали носить откровенно политизированный характер. <...> А предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно неприемлемы, — сказал Путин.

В марте 2022 года Россия вышла из состава Совета Европы, а в сентябре — из-под юрисдикции ЕСПЧ.

В конце января 2023 года стало известно, что в Европейском суде по правам человека находится около 16 750 исков против Российской Федерации. По словам председателя инстанции Шиофра О’Лири, обращения будут рассмотрены, несмотря на выход Москвы из Европейской конвенции по правам человека.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов ранее сообщил, что ведомство исполнило постановления ЕСПЧ на сумму €4,65 миллиона, которые были рассмотрены после выхода РФ из Совета Европы (СЕ). Он добавил, что всего деньги были присуждены 476 заявителям.