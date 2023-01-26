В ЕСПЧ обещали рассмотреть еще 16 тысяч исков против России Глава ЕСПЧ О'Лири: в европейском суде остаются более 16 тысяч исков против РФ

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Европейский суд по правам человека, Страсбург

В Европейском суде по правам человека находится находятся более 16 750 исков против Российской Федерации, сообщила председатель инстанции Шиофра О'Лири. По ее словам, обращения будут рассмотрены, несмотря на выход Москвы из Европейской конвенции по правам человека.

На рассмотрении суда находятся более 16 тысяч исков против России, следом идет Украина, против которой подано 10 400 жалоб, — рассказала О'Лири.

Она добавила, что хотя Россия с марта 2022 года прекратила сотрудничество с ЕСПЧ но суд обладает юрисдикцией рассматривать жалобы против РФ на нарушение Конвенции в отношении деяний, совершенных до 16 сентября 2022 года.

В марте 2022 года Россия официально уведомила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции РФ. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала комитет министров СЕ потребовать выхода России из организации. За данную инициативу проголосовало подавляющее большинство депутатов. Россия перестала быть членом организации с 16 марта.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов ранее сообщил, что ведомство исполнило постановления ЕСПЧ на сумму в €4,65 миллиона, которые были рассмотрены после выхода РФ из Совета Европы (СЕ). Он добавил, что всего деньги были присуждены 476 заявителям.