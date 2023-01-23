Названа сумма, которую Россия заплатила ЕСПЧ после выхода из Совета Европы Генпрокурор РФ Краснов: Россия после выхода из СЕ выплатила €4,65 млн по решениям ЕСПЧ

Фото: Violetta Kuhn / dpa / Global Look Press

Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал «Известиям», что ведомство исполнило постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на сумму в €4,65 миллиона, которые были рассмотрены после выхода РФ из Совета Европы (СЕ). Он добавил, что всего деньги были присуждены 476 заявителям. Генпрокурор РФ напомнил, что президент Владимир Путин 15 марта прошлого года принял решение о выходе страны из СЕ.

Для соблюдения интересов РФ был принят закон, на основании которого Генпрокуратура продолжила исполнение уже вынесенных постановлений ЕСПЧ, вступивших в силу до 15 марта 2022 года. С этого момента 476 заявителей получили присужденные им денежные компенсации, общая сумма превысила €4,65 млн, — сказал Краснов.

По его словам, СЕ грубо нарушил нормы международного права, когда позволил ЕСПЧ рассматривать дела против России после ее выхода из Совета Европы.

В марте 2022 года Россия официально уведомила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции РФ. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала комитет министров СЕ потребовать выхода России из организации. За данную инициативу проголосовало подавляющее большинство депутатов. Россия перестала быть членом организации с 16 марта.