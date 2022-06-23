Судить нельзя помиловать: ЕСПЧ хочет спасти иностранцев от расстрела в ДНР Европейский суд считает, что может выносить решения по России до сентября, Москва отвергает такой вариант

Фото: dan-news.info

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает правомочным свое требование к России не применять казнь к иностранцам, которые воевали в составе украинской армии. Как объяснили NEWS.ru в ЕСПЧ, решения инстанции обязательны для РФ до сентября 2022 года. Однако в Москве категорически не согласны с этим и настаивают: покинув Совет Европы, Россия больше не связана с судом никакими международными обязательствами. К тому же иностранцы попали в плен в ДНР, так что РФ предлагает Западу обращаться к Донецку и Луганску.

Бойцы из-за рубежа

Как объяснили NEWS.ru в ЕСПЧ, Россия продолжает оставаться участницей Европейской конвенции по правам человека до 16 сентября 2022 года. Так что хотя Россию и исключили из Совета Европы, россияне пока еще по-прежнему имеют право обращаться в Европейский суд, как и другие заявители — подавать иски против РФ.

Суд сохраняет компетенцию рассматривать жалобы против РФ в связи с действиями или бездействием, которые могут представлять собой нарушение Конвенции при условии, что они имели место до 16 сентября, — заявили в Страсбурге в ответ на запрос NEWS.ru.

Вопрос о том, насколько правомерны действия ЕСПЧ в отношении России, стал особенно актуальным после решения суда принять обеспечительные меры в отношении РФ. Судьи потребовали от российских властей добиться сохранения жизни 21-летнего марокканца Брагима Саадуна. Верховный суд Донецкой Народной Республики признал его наемником и приговорил к смертной казни.

Помимо Саадуна в ДНР осудили за наемничество двоих других иностранцев — подданных Великобритании 48-летнего Шона Пиннера и его друга, 28-летнего Эйдена Эслина. Также их признали виновными по статье о насильственном захвате или удержании власти. Все трое заключили контракт с украинской армией до февраля. Они служили в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ в Мариуполе и добровольно сложили оружие.

Фото: dan-news.info Осужденные — подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим. Это первые иностранные наемники, осужденные в Донецкой Народной Республике

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у осужденных есть «примерно пара недель» на обжалование приговора «в конституционном порядке, а дальше — на усмотрение Минюста». Великобритания считает своих подданных военнопленными, которые не могут быть приговорены к смертной казни.

Лондон предпринимает попытки остановить исполнение приговора в отношении своих граждан и самостоятельно, без участия ЕСПЧ. 22 июня страна направила ноту России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила NEWS.ru, что «документ сейчас рассматривается в Москве». Дипломат пообещала «уточнить, какая будет на него реакция». Однако предсказать ее можно уже сейчас: по словам посла РФ в Лондоне Андрея Келина, нота «составлена в исключительно высокомерных, поучительных выражениях» и «не вызвала желания взаимодействовать» с британцами.

Более того, российские официальные лица предлагают всем заинтересованным государствам и международным органам решать вопрос пленных иностранцев напрямую с властями ДНР и ЛНР, чью независимость эти государства не признают. Так, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас написал в Telegram, что для решения судьбы «этих пособников неонацистов нужно обращаться в официальные органы суверенных республик Донбасса».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что можно «ставить вопрос» о признании Лондоном независимости ДНР, если Великобритания начнет коммуникацию с властями республики о судьбе своих граждан. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов в разговоре с NEWS.ru назвал готовность других стран вступать в переговоры с Донецком одним из главных условий вызволения иностранцев.

В Москве считают: сам факт переговоров будет легитимизировать статус республик. Если же Запад не готов к такому шагу и приговор всё же будет приведен в исполнение, то дальнейшие реакции Запада сегодня просто неинтересны, — утверждает Обухов.

Фото: dan-news.info Шон Пиннер

Не по пути с ЕСПЧ

Попытке остановить исполнение приговора через ЕСПЧ мешает разная трактовка отношений России с Советом Европы (СЕ). Их разрыв произошел весной на фоне начала российской военной операции на Украине: СЕ осудил действия РФ, а Москва заявила, что не готова вести диалог в таком ключе. Уже 15 марта российский МИД официально уведомил генсека Совета Европы о выходе из организации, в которой страна состояла 26 лет. Тогда же Россия заявила о предстоящей денонсации ключевого документа — Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Параллельно в тот же день Парламентская ассамблея (ПАСЕ) поддержала выдворение России из Совета Европы. Окончательно РФ прекратила членство в СЕ с 16 марта — за это решение проголосовал Комитет министров Совета Европы. Однако ЕСПЧ всё еще считает Россию высокой договаривающейся стороной Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Поэтому, настаивают в суде, Москва пока должна исполнять решения инстанции.

Сергей Голубок, адвокат, работавший в секретариате Европейского суда по правам человека в Страсбурге, в разговоре с NEWS.ru подчеркнул: в отношении иностранцев в ДНР суд применил обеспечительные меры, которые обязательны для исполнения всеми государствами — участниками Конвенции, включая Россию. Это подтвердили NEWS.ru и ряд юристов-международников. Так, соавтор книги «Правовой статус лиц, ищущих убежище, в современном международном праве» Николай Бобринский подчеркнул: само по себе исключение России из Совета Европы не освобождает ее немедленно от обязательств по Конвенции.

Предусмотрен определенный срок для выхода из Конвенции, и в течение полугода она продолжает действовать в РФ, по крайней мере с точки зрения ЕСПЧ и с точки зрения текста Конвенции, — отметил Бобринский.

Другое дело, что РФ не собирается исполнять требования ЕСПЧ. 7 июня Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, по которому все решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта, не будут исполняться на российской территории. Совфед утвердил документ на следующий день, а уже 11 июня его подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Штаб-квартира ЕСПЧ в Страсбурге

По словам Ольги Садовской, руководителя отдела международно-правовой защиты «Комитета против пыток» (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента), даже если смертную казнь не удастся предотвратить, никаких особенных последствий для России уже не наступит.

Могут быть дипломатические последствия, можно пытаться взывать к совести, объяснять обязательства, но на самом деле никаких действенных рычагов влияния в рамках международных правовых механизмов в этой ситуации нет. Любые из них Россия может игнорировать, — сказала Садовская в беседе с NEWS.ru.

Схожего мнения придерживается Наталия Секретарева — юрист, сотрудничающая с Центром защиты прав человека «Мемориал» (организация создана в июне 2022 года).

У ЕСПЧ нет никаких инструментов воздействия на РФ. Если государство решает не исполнять обеспечительные меры, то суд может только погрозить пальцем и через энное количество лет сказать в постановлении по делу — мол, «как же нехорошо вы поступили», — отметила Секретарева в беседе с NEWS.ru.

Внутреннее дело ДНР

Российская сторона настаивает: по всем вопросам, связанным с воевавшими в украинской армии иностранцами, следует обращаться напрямую к властям донбасских республик, так как с точки зрения Москвы это независимые государства, а у ЕСПЧ нет никаких правовых оснований, чтобы обращаться в сложившейся ситуации к РФ. Об этом NEWS.ru заявила доцент кафедры европейского права МГИМО Екатерина Торкунова, работавшая юристом в секретариате Европейского суда и с 2019 года состоявшая в Европейском комитете по социальным правам Совета Европы.

Фото: dan-news.info Наемников обвиняли по четырем статьям Уголовного кодекса ДНР

Она напомнила, что ЕСПЧ использует такое понятие, как «эффективный контроль». Суд признавал эффективный контроль РФ в Приднестровской Республике, эффективный контроль Турции в Турецкой республике Северного Кипра. Однако ЕСПЧ не выносил постановлений, согласно которым мы осуществляем эффективный контроль в Донецкой и Луганской народных республиках, отметила Торкунова в беседе с NEWS.ru. Иначе, по словам юриста, жители ДНР и ЛНР имели бы возможность подавать жалобы в Европейский суд точно так же, как жители Приднестровья.

Возможности жаловаться на нарушения своих прав у них не было. Все эти годы жители ДНР и ЛНР находились вообще за рамками закона — они и не граждане Украины, и не граждане России. ЕСПЧ не рассматривал их жалобы. И поскольку ДНР не входит в юрисдикцию ЕСПЧ, всё, что там происходит, не имеет к ЕСПЧ никакого отношения. Так что суд может сколько угодно принимать какие-то резолюции, решения, постановления, но совершенно непонятно, по какой процедуре. С правовой точки зрения в этом нет никакого смысла, — считает юрист.

По мнению других экспертов, Европейскому суду вовсе не обязательно признавать «эффективный контроль» России в ДНР, чтобы вступаться за пленных.

Как отметила Наталия Секретарева, хотя людей судят суды ДНР, Россия принимает в этом непосредственное участие, чего Москва не скрывает.

В Донецк приезжают следственные группы из РФ. Российские адвокаты, представляющие интересы пленных украинских военнослужащих, рассказывают, что в ДНР и ЛНР работают военные следователи и сотрудники СКР параллельно с местными коллегами. Также адвокаты ждут пленума Верховного суда РФ, который разъяснит производство по таким делам. И коль скоро РФ еще находится под юрисдикцией ЕСПЧ, ЕСПЧ просит ее не допустить казни, — говорит она.

Фото: dan-news.info Осужденные — подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим. Это первые иностранные наемники, осужденные в Донецкой Народной Республике

Ольга Садовская также полагает, что ситуация в Приднестровье вполне сопоставима с происходящим сегодня в Донбассе. Эксперт обращает внимание, что там находятся российское представительство и российские вооруженные силы.

Де-факто, как и в Приднестровье, здесь осуществляют контроль два государства. В данном случае это Украина и РФ, ЕСПЧ обращается к обеим сторонам. В соответствии с Европейской конвенцией Россия может быть ответчицей по делам, которые происходят на территории ДНР и ЛНР, — пояснила NEWS.ru Садовская.

Пока Россия не делала официального заявления о том, что не осуществляет контроль над территориями республик, обращение к ней юридически оправданно, считает эксперт.

Если, допустим, Генеральная прокуратура скажет, что Россия не осуществляет контроль, это будет официальная позиция, а не только частные ответы депутатов Госдумы. А пока таких заявлений не было, — заключила Ольга Садовская.

Казнить нельзя помиловать

Пока дальнейшая судьба приговоренных к расстрелу остается туманной. По словам военного эксперта Бориса Рожина, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, Западу все-таки придется обращаться к властям ДНР. По его словам, сейчас иностранцы находятся в юрисдикции республики.

Если этого не произойдет, не будут вестись переговоры по поводу их обмена, нет никаких оснований говорить, что приговор не будет приведен в исполнение, — сказал Рожин NEWS.ru.

Фото: dan-news.info Осужденные — подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим. Это первые иностранные наемники, осужденные в Донецкой Народной Республике

По его словам, если суд ДНР откажет осужденным в апелляции, то с юридической точки зрения нет никаких оснований не исполнять договор. При этом если расстрел иностранцев всё же состоится, кардинальных изменений в отношениях России с Западом не произойдет. Наоборот, как отметил Рожин, Москва покажет, что времена, когда мнение Запада было важно, давно прошли.

По словам депутата Госдумы от КПРФ Сергея Обухова, сегодня возможен любой сценарий развития событий. Например, возможен в том числе обмен осужденных.

Но, мне кажется, цена вопроса очень высока. Если наши «партнеры» думают, что застрахованы от варианта с исполнением приговора, то они ошибаются, — сказал политик в разговоре с NEWS.ru.

Ольга Садовская, в свою очередь, подчеркивает, что судьбу военных необходимо решать дипломатическим путем на международном уровне, с участием и ДНР, и ЛНР, и России. Для этого, по ее мнению, усилия должны приложить те страны, чьи граждане оказались приговорены в Донецке.