В Ереване подержали резолюцию ООН с упоминанием «российской агрессии» Ереван проголосовал за резолюцию ООН о развитии сотрудничества с СЕ, упоминающую о «российской агрессии»

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Ереван проголосовал за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о развитии сотрудничества с Советом Европы, упоминающую о «российской агрессии» в отношении Украины и Грузии. Резолюцию в том числе поддержали Казахстан, Китай и Турция, сообщает Sputnik Армения.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица сообщил, что Россия хотела убрать упоминание об «агрессии в отношении Украины» в резолюции, однако документ был принят 122 голосами за.

Воздержались от голосования 18 стран, в числе которых Узбекистан, Эфиопия, Сенегал, Ирак, Иран, Киргизия и другие.

Резолюцию, помимо России, не поддержали четыре страны: Белоруссия, Никарагуа, Демократическая Республика Конго и Сирия.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой назвала геноцидом перемещение украинских детей в Россию. Уставное ведомство заявляет о «депортации» и «русификации» несовершеннолетних. Российская сторона неоднократно объясняла свои действия по эвакуации детей намерением спасти их.

В марте 2022 года Россия сообщила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. Москва пояснила, что будет выполнять решения ЕСПЧ только в соответствии с Конституцией РФ. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала комитет министров европейского совета потребовать выхода России из организации. Подавляющее большинство депутатов отдали свои голоса за эту инициативу. Россия порвала с организацией 16 марта 2022 года.