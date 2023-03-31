Россия сформирует новую модель сосуществования со странами Европы

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Московский Кремль

Многие государства Европы ведут агрессивную политику в отношении Москвы, она направлена на создание угроз безопасности и суверенитету Российской Федерации, на получение односторонних экономических выгод, дестабилизацию внутриполитического строя и препятствие к сотрудничеству Кремля с его зарубежными союзниками и партнерами. В этой связи Россия продолжит защищать интересы государства и уделит внимание ряду приоритетных направлений, следует из текста новой Концепции внешней политики Российской Федерации.

В документе говорится, что особое внимание будет уделено снижению уровня и нейтрализации угроз безопасности, территориальной целостности, суверенитету, традиционным духовно­нравственным ценностям и социально-экономическому развитию России, ее союзников и партнеров со стороны недружественных европейских государств, Организации Североатлантического договора, Европейского союза и Совета Европы.

Также будут создаваться условия для прекращения недружественных действия европейских стран и их объединений и полного их отказа от антироссийского курса. Планируется создать переход к долгосрочной политике добрососедства и сотрудничества с Москвой.

Вместе с тем, РФ сформирует новую модель сосуществования со странами Европы, которая позволит обеспечить безопасное, суверенное и поступательное развитие России и ее союзников. Объективными предпосылками для формирования новой модели сосуществования с европейскими государствами являются географическая близость, исторически сложившиеся глубокие культурно-гуманитарные и экономические связи народов и государств европейской части Евразии.

В документе подчеркивается, что осознание государствами Европы безальтернативности мирного сосуществования и взаимовыгодного равноправного сотрудничества с Россией, повышение уровня их внешнеполитической самостоятельности и переход к политике добрососедства с Российской Федерацией благоприятно скажутся на безопасности и благополучии Европейского региона

Последнее обновление концепция внешней политики претерпела в 2016 году. В конце января прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что МИД разработал проект новой концепции, в которой будут учитываться изменения в международной политике. Ее текст был вынесен на обсуждение на совещании Совбеза. По результатам собрания президент поручил ее доработать. Обновленная концепция была утверждена31 марта.