Макрон назвал «пародийными» запланированные в ЛНР и ДНР референдумы

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Эммануэль Макрон

Референдумы о вхождении в состав России, готовящиеся на территории ЛНР и ДНР, не признает международное сообщество, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он также назвал плебисциты циничными и пародийными, сообщает Reuters.

Если бы идея референдумов в Донбассе не была такой трагичной, это было бы смешно, — сказал Макрон.

Кроме того, в эфире телеканала BFM он назвал референдумы провокацией, которая «не окажет никакого влияния» на позицию Парижа по данному вопросу.

Макрон также анонсировал предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые могут пройти в ближайшие дни, сообщает РИА Новости. По словам французского главы, беседа коснется вопросов ядерной безопасности.

Наш разговор с президентом Путиным запланирован на ближайшие дни, в особенности он коснется вопросов ядерной безопасности. Две недели назад мы уже переговорили по этому вопросу, — отметил Макрон.

19 сентября общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдумы о присоединении регионов к России. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой.

Позднее, 20 сентября, депутаты Народного собрания ЛНР приняли закон о проведении референдума о вхождении в состав России. Решение было единогласным. Глава ЛНР Леонид Пасечник в тот же день подписал этот закон. Референдум о вхождении республики в состав РФ на правах субъекта состоится с 23 по 27 сентября.

В тот же день Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав РФ в случае положительного решения по итогам референдума. По словам главы республики, народ Донбасса заслужил это. Плебисцит о вхождении ДНР в состав России состоится также с 23 по 27 сентября.