Лукашенко заявил, что ему «уже осточертело» быть президентом

Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему уже «осточертело» быть президентом, но он боится подвести граждан страны. Глава государства добавил, что переживает за судьбу соотечественников при другой власти, сообщает БелТА.

Когда говорят: «Вот Лукашенко, сколько он там будет...» Слушайте, да мне это уже осточертело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще... Это ж скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме, — сказал белорусский президент.

Лукашенко добавил, что находится под давлением из-за боязни подвести сограждан. Что же касается другой власти, то нет гарантий, что новые люди смогут ее удержать, уверен политик.

И где гарантия, что... Ну ладно, мы приведем к власти нормальных людей. А где гарантия, что они удержат эту власть? Где гарантия? Гарантии нет, — резюмировал белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что из Белоруссии хотят сделать «новую Украину» и присоединить к блоку НАТО. По словам главы государства, для этого на Украине «уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти». По его словам, сбежавшие оппозиционеры надется накопить денег и устроить в стране «бучу».