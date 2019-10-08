После президента Владимира Зеленского к власти на Украине могут прийти люди, с которыми будет сложно договариваться. Такое мнение высказал белорусский лидер Александр Лукашенко.
Свою позицию он высказал на форуме «Минский диалог», проходящем в столице республики.
Если мы потеряем пусть неопытного молодого Зеленского и эту власть в Украине, <...> мы взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать, — цитирует Лукашенко «
Интерфакс-Запад».
Он призвал экспертное сообщество серьёзно подумать о такой перспективе и выразил убеждённость, что она вполне реальна, так как «слишком велико сопротивление внутри Украины и извне».
Ранее, как писал News.ru, Лукашенко выразил обеспокоенность планами НАТО провести масштабные учения в Польше. Манёвры должны начаться весной 2020 года.
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