Луганскинформцентр сообщил о «Точке-У», сбитой над Луганском

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

«Точка-У», по предварительной информации, сбита над Луганском. Об этом сообщает Луганскинформцентр.

Ракета сбита в районе посёлка Юбилейный, который входит в состав Луганска. Над городом работают системы ПВО. Как минимум, четыре зенитные ракеты выпустили системы ПВО по воздушным целям к западу от города, уточняет РИА Новости..

По словам очевидцев, после серии взрывов к северу от Луганска возник мощный пожар.По предварительным данным, некоторые снаряды упали на склады с боеприпасами, которые сдетонировали.

Ранее сегодня ВСУ обстреляли из миномётов пгт Белая Берёзка в Брянской области. На территорию посёлка со стороны Украины было выпущено порядка 18 мин. Пострадавших и погибших нет.

Накануне участник российской хакерской группы RaHDIt заявил, что американская разведка снабжает украинских коллег данными радиолокации и спутниковыми снимками для нанесения ударов по мирным жителям на территории России. По его словам, для нанесения подобных ударов надо иметь точную информацию, включая местоположение целей.