LRT: Литва отправила на Украину зенитные орудия Bofors L70

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Литва направила на Украину несколько десятков зенитных орудий Bofors L70. Об этом сообщает радио LRT. Также в интервью радиостанции представитель литовской армии Юргис Норвайш рассказал, что Вильнюс обучает украинских военных работать с передовыми системами.

Литва передает Украине несколько десятков орудий противовоздушной обороны. Эта посылка сегодня погружена в Радвилишкском районе и отправляется на Украину, — говорится в сообщении.

Ранее в стране заявили о намерении передать Киеву 36 зенитных орудий L70 с большим количеством боеприпасов, а также два вертолета Ми-8.

После начала спецоперации Вильнюс направил на Украину автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Также Украина получила от Литвы 50 бронированных машин М113.

В сентябре 2022 года министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подписал договор с Польшей о покупке 27 дронов-камикадзе Warmate для Украины. Еще 10 беспилотников Варшава намеревалась передать бесплатно.

Ранее глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что вопрос о поставках Украине истребителей и дальнобойного оружия решен. Он отметил, что более подробную информацию сообщит позже.

Перед этим глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не может определиться, отправлять ли Украине истребители или нет. Он уточнил, что пока правительство считает правильным воздерживаться от этого шага.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь сообщил на саммите ЕС в Брюсселе, что не обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос поставки Киеву самолетов.