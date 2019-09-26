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Великобритания выступает за свободу судоходства, которую пытается ограничить Иран, рассказал глава МИД королевства Доминик Рааб. По его словам, нефтяной танкер Stena Impero незаконно задержали власти республики в июле текущего года.

Stena Impero был незаконно захвачен Ираном. Это очередное звено в цепочке попыток [Тегерана] создать препятствия свободе судоходства. Вместе с нашими международными партнёрами мы работаем над поддержанием международного правопорядка и защищаем свободу судоходства, — цитирует дипломата ТАСС .

Судно задержали в Ормузском проливе. Оно принадлежит шведской компании Stena Bulks, но шло под британским флагом. В числе членов его экипажа трое граждан России. Часть моряков с разрешения иранских властей уже покинули страну. В сентябре власти Ирана решили отпустить танкер. Вскоре Stena Impero направился в сторону международных вод.

Ранее News.ru сообщал, что официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Тот ранее высказал предположение об ответственности Тегерана за атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Мусави потребовал от Лондона прекратить продавать Саудовской Аравии оружие.