Литва запретила ввозить бетон и древесину в Калининградскую область Reuters: Литва расширила санкции на трафик грузов в Калининградскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Литва расширила санкции на трафик грузов в Калининградскую область, пишет Reuters со ссылкой литовского таможенника. Уточняется, что в подсанкционный список товаров попали бетонные смеси, древесина, спирт, а также промышленные химикаты на спиртовой основе. Напомним, что 18 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о прекращении транзита некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы.

Литва в понедельник расширила ограничения на торговлю через свою территорию с Калининградским эксклавом России в связи с введением ранее объявленных санкций Европейского союза. Товары, подпадающие под санкции с утра понедельника, включают бетон, древесину, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе, — сообщили в агентстве.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Литва и Еврокомиссия в ближайшее время решат вопрос с ограничением транзита грузов в Калининградскую область. Она подчеркнула, что из-за блокады Калининграда российские экономические операторы уже несут убытки. Поэтому дипломат предупредила, что Москва не будет ждать «до бесконечности» и при необходимости примет жесткие меры.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ведет интенсивную работу, чтобы решить проблему с транзитом грузов в Калининград. В частности, разрабатываются ответные меры, добавил он. По его словам, надежда на урегулирование ситуации не иссякает, но вместе с тем Кремль «готовится к худшему».