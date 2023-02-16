Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску через границу

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Литва приняла решение о прекращении в одностороннем порядке взаимодействия по обеспечению бесперебойного движения транспорта через границу, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии. Причины такого решения Вильнюса не уточняются.

Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска, — говорится в сообщении пресс-службы.

Литва и Белоруссия подписали документ о сотрудничестве 4 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Литва закроет движение поездов на одном из железнодорожных переходов на границе с Белоруссией через погранпереход «Стасилос — Бенякони». Предполагается, что с 16 февраля грузовые поезда направят на более крупный погранпереход «Гудогай — Кяна», где установлены рентгеновские системы для сканирования грузов.