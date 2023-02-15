Литва закроет движение на железнодорожном переходе на границе с Белоруссией

Фото: Darius Mataitis/Global Look Press

Литва закроет движение поездов на одном из железнодорожных переходов на границе с Белоруссией, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Об этом стало известно из попавшего к журналистам документа Совета Литвы по железнодорожному транспорту. С 16 февраля вводится запрет на перевозку любых грузов со всех станций через погранпереход «Стасилос-Бенякони».

На основании обращения Литовских железных дорог дирекцией Совета по железнодорожному транспорту с 16.02.2023 до отмены вводится конвекционное запрещение на прием к перевозке всех грузов, а так же порожних собственных и арендованных вагонов, со всех станций всех железнодорожных администраций назначением на все станции LTG, а так же следующих транзитом по LTG, через пограничный переход Стасилос (LTG) — Бенякони (БЧ), — указано в документе.

Предполагается, что с 16 февраля грузовые поезда направят на более крупный погранпереход «Гудогай — Кяна», где установлены рентгеновские системы для сканирования грузов, сообщило издание. Литва на данный момент не делала официальных заявлений о закрытии погранперехода «Стасилос-Бенякони». Помимо того, на станции Бенякони будет запрещен прием грузов к перевозке начиная с 14 февраля, уточнило издание.

Политолог Алексей Дзермант ранее заявил, что Запад готовится к нападению на Белоруссию. По его словам, западные страны планируют дальнейшую эскалацию украинского конфликта и готовят к этому свое население. Он добавил, что об этом свидетельствует обращение МИД Франции к своим гражданам с призывом покинуть территорию Белоруссии.