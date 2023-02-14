Политолог сообщил о подготовке Запада к нападению на Белоруссию Политолог Дзермант считает, что Запад готовится к нападению на Белоруссию

Фото: nato.int

Запад готовится к нападению на Белоруссию, считает политолог Алексей Дзермант. По его словам, западные страны планируют дальнейшую эскалацию украинского конфликта и готовят к этому свое население. В беседе с Pravda.Ru он заявил, что об этом свидетельствует обращение МИД Франции к своим гражданам с призывом покинуть территорию Белоруссии.

Они (западные страны. — NEWS.ru) готовят почву, скорее, к нападению на территорию Беларуси <...> Это значит, что они подстрекают войну к дальнейшей эскалации, готовят общественное мнение своих стран к этому, — заключил Дзермант.

Политолог заявил, что Запад стремится сделать из Белоруссии «выжженную землю», куда запрещено ездить гражданам Европы. По его мнению, это является сигналом, что идет подготовка к военным действиям на белорусских территориях. Также эксперт допустил, что призывы МИД Франции могут быть просто информационным шумом.

МИД Франции ранее призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию в связи с военными действиями на Украине. В министерстве предложили французам покинуть территорию Белоруссии по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию, так как авиасообщение со страной закрыто.