Франция призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию МИД Франции призвал граждан покинуть Белоруссию из-за спецоперации на Украине

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МИД Франции призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию в связи с военными действиями на Украине, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. В министерстве предложили французам покинуть территорию Белоруссии по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию, так как авиасообщение со страной закрыто.

В контексте действий России на Украине и закрытия воздушного пространства Белоруссии любые поездки в Белоруссию строго не рекомендованы. Французам, находящимся на территории Белоруссии, предлагается без промедления покинуть страну по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию, — говорится в сообщении.

Ранее 13 февраля в посольстве США призвали американских граждан воздержаться от поездок в Россию из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине. Представители американского внешнеполитического ведомства заявили, что российские власти могут отказать находящимся в стране американцам в признании двойного гражданства, лишить доступа к консульской помощи, подвергнуть мобилизации и воспрепятствовать выезду за рубеж.

Также дипломаты рекомендовали согражданам избегать любых протестов и не снимать силовиков на подобных акциях.