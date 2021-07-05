Литовец решил подать в суд на Горбачёва

Гражданин Литвы Робертас Повилайтис планирует подать в суд на бывшего президента СССР Михаила Горбачёва из-за смерти отца в 1991 году. Об этом сообщает портал Delfi.

Мужчина хочет привлечь Горбачёва к ответственности из-за событий у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года. В тот день погибли 15 человек, ещё 600 получили ранения.

Я как гражданин хочу привлечь его к ответственности за массовое убийство 13 января, — подчеркнул Повилайтис.

В настоящее время более чем 60 фигурантам этого дела вынесены приговоры.

Ранее переводчик и личный помощник Михаила Горбачёва Павел Палажченко отметил, что воспоминания бывшего вице-президента России Александра Руцкого о событиях 1991 года не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что слова Руцкого о том, что Горбачёв «покрылся трупными пятнами» из-за боязни прослушки, являются болезненными фантазиями.