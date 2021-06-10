Помощник Горбачёва назвал фантазиями слова Руцкого о событиях 1991 года

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Воспоминания вице-президента России Александра Руцкого о событиях 1991 года не соответствуют действительности. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил переводчик и личный помощник Михаила Горбачёва Павел Палажченко.

Как отметил Палажченко, слова Руцкого о том, что Горбачёв «покрылся трупными пятнами» из-за боязни прослушки, являются болезненными фантазиями.

Это болезненные фантазии, такое я бы не хотел комментировать, — сказал он.

Как рассказал ранее Руцкой, он пытался убедить Горбачёва арестовать участников подписания Беловежских соглашений о развале СССР, в том числе Бориса Ельцина. По словам вице-президента, он просил дать ему спецназ ГРУ, чтобы арестовать изменщиков родины. В ответ Горбачёв, якобы, так сильно разволновался, что покрылся трупными пятнами, начал бегать по кабинету, показывать пальцем в потолок и говорить что-то вроде: «Что ты несёшь, здесь всё прослушивают».

Политик также рассказал, что незадолго до развала СССР в окружении Бориса Ельцина появился некий иностранец. Именно он подсказывал Ельцину, кого поставить на ту или иную должность, а кого снять.