Лавров и Макей отодвинули Сапегу на задний план

В Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея. Они стали логичным продолжением встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 28–29 мая. И хотя с момента сочинской встречи прошло совсем мало времени, у Лаврова и Макея были новости для обсуждения.

Так, по словам главы МИД РФ, российская сторона проинформировала белорусских коллег о результатах саммита Россия — США в Женеве, прошедшего 16 июня. По словам Лаврова, белорусская тема обсуждалась «на концептуальном уровне». Дипломат рассказал, что Байден и Путин поговорили о необходимости цивилизационного многообразия, права народов самостоятельно определять свою судьбу без вмешательства извне.

Кроме того, Лавров и Макей обсудили программу согласованных действий во внешней политике на следующие два года. Не секрет, что союзное государство в последнее столкнулось с новыми вызовами, ответ на которые нужно закрепить на бумаге.

Мы испытываем на себе методы гибридной войны — от односторонних санкций до грязных информационных кампаний, — подчеркнул Лавров после переговоров с Макеем. — С учётом такой откровенно агрессивной линии наших западных коллег мы договорились координировать действия.

Экстренная посадка самолёта Ryanair с белорусским политическим активистом Романом Протасевичем на борту привела к очередному витку эскалации в отношениях Минска и Запада. Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям использовать свои аэропорты и закрыл воздушное пространство республики для европейских авиакомпаний. В сложившейся ситуации полёты через территорию России превратились в главный канал сообщения между Белоруссией и миром.

Роман Протасевич Виктор Толочко/РИА Новости

Поэтому для Белоруссии сейчас крайне важно вернуться к объёмам трансграничных перевозок, существовавших до пандемии, подчеркнул Макей. Что же касается будущих санкций, которые, по заверениям Евросоюза, обязательно последуют, глава МИД Белоруссии призвал о них не волноваться.

Я бы призвал не беспокоиться никого насчёт того, что будут санкции, — отметил дипломат. — Да, это будет создавать опредёленные трудности для руководства Белоруссии. Но поверьте, президент Белоруссии сделает всё, чтобы люди с минимальными последствиями пережили это.

Вместе с Романом Протасевичем была арестована и его девушка, гражданка России София Сапега. Сейчас она ожидает суда в изоляторе КГБ. Её обвиняют в редактировании Telegram-канала с личными данными белорусских силовиков. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее подчёркивал, что Москва пристально следит за судьбой россиянки, а консульство РФ в Белоруссии поддерживает с ней контакт.

Однако эксперты отмечают, что условия содержания Сапеги в изоляторе явно не соответствуют тяжести наложенных на неё обвинений — её вполне могли бы поместить под домашний арест. Кроме того, РФ вправе требовать экстрадиции россиянки для того, чтобы судить её на своей территории.

Очевидно, что уровень неформальных контактов между Москвой и Минском позволяет существенно облегчить условия содержания Софии Сапеги. Но на встрече Макея и Лаврова этому вопросу, судя по всему, было уделено второстепенное внимание. Глава российской дипломатии лишь кратко упомянул, что белорусская сторона проинформировала РФ о ходе этого дела.

Проблем с консульским доступом [к Сапеге] не имеется, будем надеяться на то, что эта ситуация будет в скором времени разрешена, — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с Макеем.

София Сапега для Белоруссии является врагом. Но для российской власти она не свой человек, не друг. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Он отметил, что Сапега скорее близка к российской оппозиции. По мнению Макаркина, к девушке со стороны Москвы наблюдается подчёркнуто формальный подход. И ей оказывают поддержку как любому гражданину России за рубежом.

Допустим, россиянин в чужой стране витрину разбил. Или избил кого-то. Его задерживают, и к нему тоже приходит российский консул. Он объясняет нарушителю его права, но при этом грудью за него не встаёт. Консул не утверждает, что иностранцы должны срочно отпустить российского гражданина, он выполняет свои обязанности в соответствии с международно-правовыми документами. И здесь происходит то же самое. Это связано с двумя факторами. Во-первых, из-за близости к оппозиции она не своя. Сапега не вызывает сочувствия. С другой стороны, к Лукашенко в Москве тоже есть много вопросов, так как он не идёт на встречу РФ во всём. Алексей Макаркин вице-президент Центра политических технологий вице-президент Центра политических технологий