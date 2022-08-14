Латвия предложила аннулировать ВНЖ и визы россиян за поддержку спецоперации Президент Латвии Левитс предложил аннулировать ВНЖ и визы россиян за поддержку спецоперации

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Президент Латвии Эгил Левитс заявил, что власти страны должны аннулировать выданные визы и виды на жительство у тех россиян, которые поддерживают российскую военную операцию на Украине. Как следует из расшифровки речи на сайте президента республики Латвии, политик уверен: торговля миграционными документами в прошлом создала риск для безопасности Риги и способствовала «двуязычию».

Торговля видами на жительство предыдущими правительствами, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических дельцов, создали риски для безопасности и способствовали двуязычию. Пришло время пересмотреть эту неудачную и опасную политику, — сказал Левитс.

Он добавил, что Латвия вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими должна выдвинуть требование Евросоюзу о запрете на выдачу россиянам новых туристических виз. По его мнению, это станет дополнительными санкциями против Москвы.

Политик добавил, что Латвия не выдавала туристические визы с первого дня конфликта на Украине, однако другие страны продолжают это делать. Левитс признал, что ряд стран Европы, в которых россияне тратят много денег, этому не обрадуются, но выступить с таким требованием необходимо «из принципа».

13 августа МИД Литвы призвал все страны Евросоюза последовать примеру балтийских республик и запретить въезд гражданам России на свои территории. В Вильнюсе считают, что это сделает ограничение более эффективным.

После этого министр Дании по делам интеграции Коре Дюбвада заявил, что правительство страны хотело бы ограничить доступ российских туристов в Евросоюз. Он подчеркнул, что считает решение Эстонии о закрытии границы для россиян разумным.