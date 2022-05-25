Кулеба: ситуация для украинских войск в Донбассе «чрезвычайно плоха»

Дмитрий Кулеба / Фото Zheng Huansong/Global Look Press

Ситуация в Донбассе, в которой сейчас находятся украинские войска, является «чрезвычайно плохой», заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт РИА Новости. Он также обратился к западным странам с просьбой предоставить стране реактивные системы залпового огня «как можно скорее». По словам Кулебы, без этого вооружения, ситуация «станет еще хуже».

Ситуация в Донбассе «чрезвычайно плоха» для украинских войск, — сказал министр.

25 мая подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко заявил, что силы Народной милиции ЛНР и российские военные взяли Северодонецк в оперативное окружение По его словам, перемещение из города возможно только по одному единственному мосту, который также находится под огневым контролем сил ЛНР.

Сегодня утром представитель Народной милиции Иван Филипоненко заявил, что силы ЛНР продолжают взятие под контроль территорий республики на участке Лисичанск — Северодонецк. Так, войска частично признанной республики взяли под контроль посёлок городского типа Тошковка в Попаснянском районе, который солдаты ВСУ практически сравняли с землёй при отступлении.