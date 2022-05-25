Силы ЛНР взяли под контроль поселок Тошковка Подразделения Луганской Народной Республики освободили поселок Тошковка в Попаснянском районе

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли под контроль поселок городского типа Тошковка в Попаснянском районе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в Telegram-канале ведомства. По его словам, отступающие ВСУ сравняли населенный пункт с землей. Он также отметил, что на освобожденной территории обнаружены очередные доказательства западной военной поддержки противника.

Мы находимся в населенном пункте Тошковка. Несмотря на то, что буквально сегодня утром противник заявил о том, что он выбил наши силы из поселка, мы находимся непосредственно на его территории, — сказал Филипоненко.

Он добавил, что Народная милиция продолжает освобождение территорий ЛНР на участке Лисичанск-Северодонецк.

Накануне силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных взломали оборону украинской армии на Светлодарской дуге в Донбассе. Ряд населенных пунктов взят под контроль союзными войсками.