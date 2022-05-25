В ЛНР сообщили о прорыве обороны ВСУ на Светлодарской дуге Посол ЛНР Мирошник: союзные силы прорвали оборону ВСУ на Светлодарской дуге

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных взломали оборону украинской армии на Светлодарской дуге в Донбассе. Ряд населённых пунктов взят под контроль союзными войсками, сообщил в своём Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Украинская оборона сыплется. <...> В Горском — котёл уже закрылся. Идёт активный штурм Горского и Золотого. Продвижение миротворческих сил происходит в сторону Малорязанцево, Волчеяровки. Часть стратегической трассы Лисичанск — Артёмовск под полным огневым контролем союзных сил, — написал он.

По словам дипломата, доставка боеприпасов, снабжения и перемещения живой силы ВСУ стали в данном районе практически невозможны. Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами украинских военных, которые попадают под огонь союзных сил и уничтожаются.

Мирошник также предупредил, что ситуация становится опасной для мирных жителей указанных городов. По его мнению, провокации против них со стороны ВСУ неизбежны. В качестве примера дипломат привёл удар по цеху на территории Северодонецкого Азота, в результате которого четверо мирных граждан погибли и ещё трое были ранены.

Ранее сообщалось, что генералы ВСУ могут быть наказаны за отступление из Светлодарска. По данным источников, соответствующего приказа от президента Украины Владимира Зеленского они не получали и приняли решение самостоятельно.