СМИ: Киев накажет генералов ВСУ за сдачу Светлодарска

Вооружённые силы Украины / Фото Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев накажет генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за отступление из города Светлодарска в ДНР, пишет издание «Военное обозрение» со ссылкой на украинские источники. Каким именно будет наказание, не уточняется, выдвигаются несколько версий. Отмечается, что Зеленский и «его советники из числа иностранных граждан» не отдавали приказ об отступлении, генералы приняли его своевольно.

Рассматриваются варианты с отправкой ряда генералов в отставку, но не сейчас, а попозже, когда события в Донбассе перейдут в заключительную фазу и нужно будет свалить на кого-то все неудачи. По информации украинских источников, там пахнет не только отставкой, но и арестами с обвинением в пособничестве врагу, — говорится в тексте издание.

Сегодня стало известно, что бойцов 115-й бригады ВСУ отправили в СИЗО № 6 в Бахмуте после жалоб на низкий боевой дух и отсутствие огневой поддержки. Им также предъявлено обвинение в дезертирстве.

24 мая штаб территориальной обороны ДНР заявил, что город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил республики. На здании мэрии города подняли флаг России, рядом с ним собираются водрузить флаг ДНР. Отмечается, что войска республики на сегодняшний день контролируют в общей сложности 217 населенных пунктов.