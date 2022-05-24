Бойцов ВСУ обвинили в дезертирстве и отправили в СИЗО

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бойцов 115-й бригады ВСУ отправили в СИЗО № 6 в Бахмуте после жалоб на низкий боевой дух и отсутствие огневой поддержки. Им предъявлено обвинение в дезертирстве, передаёт Telegram-канал Mash. В Сети появилось видео, на котором камера следственного изолятора буквально забита людьми в форме Вооружённых сил Украины. Закадровый голос утверждает, что на кадрах — 115-я бригада.

СИЗО № 6, 115-я бригада, нас называют дезертирами, — говорит оператор.

Около недели назад бойцы 115-й бригады ВСУ опубликовали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нём они сообщили, что им не подготовили позиции для отступления и не оказывают огневую поддержку. Кроме того, солдаты указали на некомпетентность вышестоящего командования, что стало причиной потерь боевой техники и личного состава.

19 мая 115-я бригада ВСУ опубликовала ещё одно обращение. В нём бойцы отказались выполнять приказы президента и командования. По словам бойцов, их отправляли на верную смерть.

Ранее Верховная рада решила отозвать законопроект, разрешающий ВСУ убивать дезертиров. Документ вызвал широкий общественный резонанс, однако, по словам депутата от партии Зеленского «Слуга народа» Александра Бакумова, он исходил из непрофессиональной среды.