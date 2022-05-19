Опубликовано видео с жалобами ВСУ на своё командование RT показал видео, на котором солдаты ВСУ отказываются принимать участие в боевых действиях

Фото ministryofdefenceua/flickr.com

В интернете появилось видео, на котором солдаты Вооружённых сил Украины критикуют своё руководство и отказываются принимать участие в боевых действиях, обращение военных выложил Telegram-канал RT. Отмечается, что видеообращение записано подразделением 115-й бригады ВСУ, которое должно было находиться в Северодонецке.

Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления, нет тяжёлой техники. Нас отправляют на верную смерть, — сообщает на видео один из солдат ВСУ.

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