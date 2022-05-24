Верховная рада отзовёт законопроект, разрешающий ВСУ убивать дезертиров

Вооружённые силы Украины / Фото Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины намерена отозвать законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать солдат за дезертирство, заявил депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Бакумов. По его словам, которые приводит РИА Новости, законопроект вызвал сильный общественный резонанс, но критика его звучит в основном в непрофессиональной среде.

Бакумов уточнил, что норма была предложена не для целенаправленного убийства, а для обеспечения безопасности службы и возможности остановить уголовное правонарушение со стороны военнослужащего. Вывод о том, что после принятия этой нормы командиры начнут убивать своих подчинённых, он назвал «чушью».

Если это вызвало такой неадекватный общественный резонанс, она будет отозвана. Я уверен, что все подписанты отзовут подписи. Однако я считаю, что сначала эту норму нужно проанализировать в профессиональной среде, — подчеркнул депутат.

Ранее депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая вынесла на рассмотрение законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. В нынешней версии закона указано, что командир вправе отдать приказ на применение оружия, «не причиняя при этом смерти военнослужащему», тогда как законопроект предлагает исключить из документа последнюю часть фразы.

Сенатор Совета Федерации России от Республики Крым Ольга Ковитиди назвала появление законопроекта свидетельством «зверской» сути киевского режима, целью которого является расправа с людьми, понимающими бессмысленность кампании.