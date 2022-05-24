На Украине предложили убивать дезертиров Депутат Верховной рады Безуглая предложила разрешить офицерам убивать дезертиров

Фото Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая вынесла на рассмотрение законопроект, предлагающий разрешить украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. В случае принятия документа изменения будут внесены в статут внутренней службы ВСУ об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в нынешней версии закона указано, что командир вправе отдать приказ на применение оружия, «не причиняя при этом смерти военнослужащему». Согласно законопроекту, предлагается исключить из документа последнюю часть фразы.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее назвал пиаром слова Владимира Зеленского о готовности встречаться из российских представителем только с президентом Владимиром Путиным. Дипломат при этом отметил, что повестка такого рода встреч должна быть тщательно подготовлена. В противном случае, по словам Полянского, сторонам будет не о чём говорить. Он также напомнил, что переговоры были заморожены в одностороннем порядке со стороны Украины.