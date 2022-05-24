Полянский обвинил Зеленского в пиаре из-за слов о встрече с Путиным Первый зампостпреда России при ООН Полянский обвинил Зеленского в пиаре

Фото Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «Соловьев Live» назвал пиаром слова Владимира Зеленского о готовности встречаться из российских представителем только с президентом Владимиром Путиным. Дипломат при этом отметил, что повестка такого рода встреч должна быть тщательно подготовлена. В противном случае, по словам Полянского, сторонам будет не о чём говорить

Готовность президента Украины Владимира Зеленского встречаться только с президентом России Владимиром Путиным для продолжения переговорного процесса является «чистым пиаром», — рассказал первый зампостпреда России при ООН.

Он также напомнил, что переговоры были заморожены в одностороннем порядке со стороны Украины.

Власти Украины имеют так называемый план Б на случай гибели кого-либо из руководства страны, включая президента. Об этом глава государства Владимир Зеленский ранее рассказал в ходе выступления по видеосвязи в Украинском доме в Давосе. По его словам, власти готовы действовать в случае подобного развития ситуации. Президент напомнил, что Украина является президентско-парламентской республикой, в связи с чем готова к потерям среди представителей высшей власти.