Зеленский рассказал о разработке плана на случай его гибели Зеленский: власти Украины разработали план Б на случай гибели президента

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Власти Украины имеют так называемый «план Б» на случай гибели кого-либо из руководства страны, включая президента. Об этом глава государства Владимир Зеленский рассказал в ходе выступления по видеосвязи в Украинском доме в Давосе, передает РБК.

По его словам, власти готовы действовать в случае подобного развития ситуации.

Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента, — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что Украина является президентско-парламентской республикой, в связи с чем готова к потерям среди представителй высшей власти.

Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов, — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о том, что на него было совершено около 10 покушений, что, по его мнению, не так много.