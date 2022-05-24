Зеленский назвал единственную возможную тему для переговоров с Путиным Зеленский: на встрече с Путиным можно обсуждать только прекращение боевых действий

Владимир Зеленский / Фото Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи перед собравшимися в Украинском доме в Давосе заявил, что единственным российским политиком, с которым он готов в настоящее время встретиться — это президент Владимир Путин. При этом встреча может состояться только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий, передаёт РБК.

Я в принципе не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из Российской Федерации, кроме президента Российской Федерации. И только в том случае, если вопрос на столе будет один, — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что организация переговоров с Россией становится всё более сложной. Кроме того, Зеленский упомянул о необходимости активизировать процесс обмена пленными, отметив, что к процедуре следует привлекать как можно больше стран мира и международные организации.