«Хоть завтра»: Зеленский заявил о готовности к обмену пленными с Россией Зеленский заявил о необходимости активизировать процесс обмена пленными с Россией

Фото Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил готовности к обмену пленными с Россией. По его словам, процесс необходимо активизировать и Киев готов это сделать «хоть завтра». Политик рассказал о своих намерениях, отвечая на вопросы по видеосвязи в Украинском доме в Давосе. Его слова приводит ТАСС.

Нужно активизировать обмен наших людей на российских военных. Нам не нужны российские военные, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять, и этот обмен, он очень важный, — сказал Зеленский.

По его мнению, к процедуре обмена следует привлечь как можно больше государств, поскольку она представляет собой «гуманитарный момент и очень политическое решение».

У нас сегодня несколько тысяч человек, вы знаете, что они находятся в плену. Мы должны их обменять. И тут нужно, чтобы все государства мы подключили, и ООН, и Швейцарию, и опыт израильтян, и много стран, но это сложно, — подчеркнул Зеленский.

Он считает, что привлечённые к процедуре обмена страны должны «давить через любые рычаги» на РФ, в том числе за счет закрытия бизнеса в стране и введения эмбарго на поставки нефти.

Ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский высказался о возможном обмене пленных с «Азовстали» на российских военных. По его словам, решение о дальнейшей судьбе «азовцев» примет руководство страны.