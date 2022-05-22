Комбат ДНР Ходаковский высказался об обмене «азовцев»

Фото Минобороны РФ

Командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в своём Telegram-канале высказался о возможном обмене пленных с «Азовстали» на российских военных. По его словам, решение о дальнейшей судьбе «азовцев» примет руководство страны.

Я не слежу за дискуссией по поводу обмена, но говорят, что она есть и я даже её участник. На самом деле дискутировать я не собираюсь — верховный главнокомандующий примет решение исходя из всего комплекса соображений, а не руководствуясь только чьей-то узкой позицией, — отметил он.

По мнению Ходаковского, каждый, кто попадает в плен, понимает, что его обменяют. При этом, по словам комбата, история с «азовцами» «отдельная», в этом случае работают другие критерии оценки. Но он также подчеркнул, что к обмену солдат противника нужно относиться как к естественному процессу, оценивая «не из безопасного далека, а так, как будто это касается лично тебя и именно твой близкий сидит сейчас в застенках».

Ранее командир донецкого батальона «Восток» заявил, что «Азовсталь» — это уникальный опыт, подобных задач военная история последнего времени просто не знает. По его словам, навыки, полученные на данном объекте, можно применить и на других участках.